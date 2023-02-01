Поліцейські склали 174 адмінпротоколи за розповсюдження тютюнових виробів без акцизних марок

За результатами проведених перевірок поліцейські склали 174 адмінпротоколи за розповсюдження підакцизних товарів. З них 96 – за статтею 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) та 78 – за статтею 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).