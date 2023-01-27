Амфетамін вилучили поліціянти Тернополя у жителя області

Чоловіка з психотропною речовиною виявили на Тернопільщині працівники карного розшуку спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю.

Підозрюваного піймали після того, як він отримав на пошті посилку із забороненою речовиною. 26-річний житель краю розповів, що замовив 10 грамів психотропної речовини – амфетаміну через інтернет-магазин. Розраховувався за товар криптовалютою. На чорному ринку грам амфетаміну вартує близько 500 гривень.

Цей факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно з ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Триває слідство. Встановлюють оперативники особу, яка відправляла товар та з’ясовують адресу магазину.