Кількість шахрайств та їх жертв зростає шаленими темпами

Величезні суми грошей втрачають мешканці Тернополя та області через власну безпечність та довірливість. Щодня у пастку шахраїв потрапляють як молоді люди, так і пенсіонери.

Шахраї вигадують нові види заробітку і це їм вдається, оскільки більшість людей не перевіряють інформацію, а ведуться на переконання невідомих.

За добу 19 січня в пастку зловмисників потрапили троє власників банківських карток. Загальна сума збитків потерпілих – майже 43 тисячі гривень. Метод шахрайств у всіх випадках ідентичний: зателефонували невідомі, представилися працівниками служби безпеки банку та розповіли “історію” про незаконні операції з їхніми електронними гаманцями.

Жертви додзвонювачів не перевірили інформацію у банку, а вирішили убезпечити кошти телефоном. Як результат – втратили усе, що мали, а це – 18126, 1123 та 23513 гривень.

І лише після того, як власноруч передали кошти зловмисникам, потерпілі звернулися за допомогою до поліції.

Усі факти правоохоронці внесли у ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ – шахрайство. Триває слідство.