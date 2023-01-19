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Житель Хмельницької області оплачував за товар чужими грошима

Категорія: Кримінал

kartkaВпродовж кількох днів хмельничанин купував різноманітний товар та розраховувався за нього, використовуючи чужу банківську картку. Саме за електронним слідом його розшукали працівники поліції Тернопільщини.

Безконтактну картку підозрюваний витягнув із банкомата. Його, як стало відомо у ході досудового розслідування, забула власниця. 75-річна жінка картку використовувала рідко, а тому не одразу помітила її відсутність. Проте коли зрозуміла, що електронного гаманця немає, пішла в банк. І вже там дізналася, що картка порожня.

Хмельничанин за три дні на власні потреби витратив 8 тисяч гривень. 21-річний підозрюваний у скоєному зізнався і пообіцяв повернути всі кошти.

За свій вчинок чоловік відповідатиме у суді відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу.

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