Поліцейські посилено забезпечуватимуть публічний порядок на Водохреща

Працівники поліції на Водохреща, 19 січня, нестимуть службу поблизу храмів, де відбуватимуться святкові богослужіння, а також у місцях, де проводитимуться купання. Загалом на охорону громадського порядку буде залучено 300 правоохоронців.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. У випадку якщо станете очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, негайно звертайтесь до правоохоронців або телефонуйте на оперативну лінію 102.

Купаючись, обов’язково дотримуйтесь правил безпеки на воді, не переохолоджуйтесь та не зловживайте алкоголем. Занурюйтеся тільки в спеціально відведених для цього місцях.

Не забувайте про комендантську годину, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану.