Поліціянти Тернопільщини розшукують водія, який втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортну пригоду з летальним наслідком зареєстрували працівники поліції у Збаражі. 12 січня близько 17:55 водій невстановленого легкового автомобіля збив пішохода.

64-річний чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася і чоловік потрапив під колеса авто. Після дорожньо-транспортної пригоди водій не зупинився, а втік.

Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.

Працівники поліції встановлюють особу втікача і звертаються до людей, які стали очевидцями цього нещастя, не мовчати, а повідомити будь-які деталі на лінію “102″ або за номерами телефону: 0352271284, (067)-471-66-23. Анонімність гарантується.