Жителю Бережан загрожує до чотирьох років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським

Хабарем чоловік намагався вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора групи реагування патрульної поліції у місті Підгайці про те, що житель Бережан, котрий скоїв дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих, намагається відкупитися від адміністративної відповідальності, пропонуючи поліцейським тисячу гривень неправомірної вигоди.

Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.