Тернопільські поліцейські влаштували дітям свято напередодні Різдва

До Всеукраїнської акції “Дух Різдва” долучилися патрульні поліцейські в Тернопільської області. Правоохоронці створили святковий настрій для діток, з сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Радісне дійство для маленьких школярів організували у одному з торгово-розважальних закладів міста. Діти-переселенці пережили чимало тривожних подій, тому патрульні намагалися насамперед створити для них щасливу атмосферу Різдвяних свят.

Кожен з маленьких підопічних отримав не тільки надійного напарника-поліцейського, а й чимало і позитивних емоцій. Правоохоронці та учні разом грали в боулінг, каталися на ковзанці, смакували піцу та отримали різдвяні подарунки.

Працівники поліції впевнені, що навіть декілька годин проведених разом – неоціненна підтримка, адже кожній дитині так важливо відчувати, що окрім рідних і близьких, їм завжди є до кого звернутися по допомогу.