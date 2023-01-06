На різдвяні свята поліцейські стежитимуть за безпекою та порядком на Тернопільщині

Поліцейські чергуватимуть біля майже півтори тисячі храмів, де відбуватимуться святкові богослужіння. Особливу увагу буде приділено тим населеним пунктам, де проводяться почергові богослужіння.

До забезпечення публічного порядку буде залучено майже пів тисячі поліцейських області

Поліція Тернопільщини звертається до жителів та гостей краю з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. Не забувайте про заборону використання піротехнічних засобів та комендантську годину, яка діє в області з 23.00 до 05.00.

Також поліцейські радять краянам, котрі їдуть з дому, подбати про безпеку власних осель, а ще нагадують, що сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння – це не лише ризик, а й відповідальність.