Кременецькі поліцейські встановили причетність жителя райцентру до двох крадіжок

Зловмисник викрав банківську картку, а також виніс з чужого господарства металеву драбину.

До співробітників Кременецький райвідділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного жителя райцентру про те, що невідома особа викрала у нього банківську картку. Зловмиснику вдалося декілька разів розрахуватися нею в магазинах. Загальна сума, яку зняли з картки, близько 3 000 гривень.

У ході розшукових заходів оперативники встановили, що до крадіжки причетний 34-річний житель Кременця. Він вже неодноразово раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення різних кримінальних правопорушень.

Також поліцейські з’ясували причетність фігуранта ще до одного злочину на території Кременцького району – крадіжки майна з чужого господарства.

За обома фактами розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри та обрання йому запобіжного заходу.