Поліцейські вдячні тернополянам та жителям області за спокійні новорічні вихідні

Без резонансних та надзвичайних подій зустріла Тернопільщина 2023 рік. Поліцейські зауважують, що вихідні минули спокійно.

На лінію 102 31 грудня та 1 січня надійшло загалом понад 1300 заяв та повідомлень від громадян. Переважно реєстрували поліцейські випадки шахрайств, дорожньо-транспортні пригоди, адміністративні правопорушення. За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння було притягнено до відповідальності 16 водіїв.

Під час охорони громадського порядку порушень задокументовано не було. Жителі області дослухалися до порад та застережень поліцейських, тому не було ні порушників комендантської години, ні випадків використання піротехніки.

Поліцейські вдячні краянам за розуміння, а ЗСУ – за можливість спокійно зустріти Новий рік.