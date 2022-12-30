Оперативники Тернополя затримали кишенькового злодія

В обласному центрі правоохоронці затримали жителя Хмельниччини. Чоловік обікрав тернополянку. Про злочин потерпіла повідомила на лінію “102″.

Злочин трапився 29 грудня у маршрутному таксі. Невідомий заліз в сумку пасажирки, витягнув звідти гаманець із грошима та втік. Сума збитків – понад 2 тисячі гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за аналогічні правопорушення житель Хмельницького, 1959 року народження.

Його затримали згідно зі статтею 208 КПК та оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років. Перевіряють дану особу і на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.