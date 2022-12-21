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Чоловіка на проїжджій частині дороги збив автомобіль

Категорія: ДТП

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З тілесними ушкодженнями до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка, 1962 року народження. Травми житель Кременецького району отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 20 рудня близько 17:50 неподалік села Раковець на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу і потрапив під колеса Mercedes-Benz. Швидку та поліцію викликав сам кермувальник.

Попередньо водій тверезий. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.

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