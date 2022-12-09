“Зекономлена” хвилина вартувала тернополянці життя

Перехід дороги у невстановленому місці завершився летально для 58-річної мешканки обласного центру. Аварія трапилася 8 грудня близько 7:00 на вулиці Протасевича, неподалік пішохідного моста.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла переходила дорогу у недозволеному місці з інтенсивним рухом транспорту і як результат – потрапила під колеса Toyota Land Cruiser. Травми тернополянки виявилися несумісними із життям. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 КК України.

У Тернополі на вулиці Руська зіткнулися Mercedes ML та маршрутний автобус. За попередньою інформацією, водій іномарки, виконуючи маневр перестроювання з лівої смугу у праву, допустив зіткнення із маршруткою. Аби уникнути удару кермувальник пасажирського транспорту застосував екстрене гальмування і як результат – неповнолітній хлопчик впав. Йому надавали меддопомогу.

Чергову аварію на пішохідному переході зареєстрували поліціянти на вулиці Крушельницької. Про ДТП повідомила 26-річна потерпіла. Жінка заявила, що її збив автомобіль Skoda і не зупинився, а поїхав далі.

Слідчі вставновили особу кермувальника, а потерпілу бригада швидкої доправила до лікарні.

У Бучачі не розминулися два легкових автомобіля марки ВАЗ. За попередніми даними, один із кермувальників не врахував дорожньої ситуації та виїхав на смугу зустрічного руху. Уникнути удару не вдалося. На щастя. в аварії ніхто не постраждав. Механічні пошкодження отримали лише автомобілі.

По всіх аваріях тривають перевірки.