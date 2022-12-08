Слизька дорога та неуважність – основні причини ДТП за 7 грудня

Чотири автопригоди впродовж сьомого грудня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. До лікарні за меддопомогою зверталося троє людей. У водіїв, учасників аварій, відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

7 грудня о 00:06 неподалік селища Підволочиськ водій автомобіля Peugeot Expert не впорався з керуванням та злетів у кювет. Після цього автомобіль перекинувся. На момент ДТП в салоні авто перебувала пасажирка, 1973 року народження. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Того ж ранку о 8:23 за меддопомогою звернулася і 75-річна пасажирка автомобіля Opel Astra. Аварія трапилася на дорозі Бережани-Жуків. За попередньою інформацією, транспортний засіб занесло на слизькій дорозі, він з’їхав на узбіччя і там перекинувся. Водій не постраждав.

Злетів у кювет і водій автомобіля «ЗІЛ-ММЗ». Про автопригоду на дорозі Зборів – Козова, неподалік села Хоростець, повідомив житель Тернопільського району. У ДТП ніхто не травмувався.

У Тернополі під колеса автомобіля Opel Zafira потрапила місцева жителька, 1974 року народження. Аварія трапилася близько 20:00 на вулиці Коновальця. За попередньою інформацією, водій, повертаючи у двір будинку, збив перехожу. Потерпілій надали меддопомогу, а від госпіталізації жінка відмовилася.

По всіх автопригодах тривають перевірки.