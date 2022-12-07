Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства» з поліціянтами Тернополя

Фізичне, сексуальне, моральне, психологічне і навіть економічне – усе це види насильства, які можуть існувати як в сімейних стосунках, так і в суспільстві. Багато хто стикається з таким насильством, але не розуміє і не знає, що потрібно захистити себе або звернутися по допомогу до поліції.

В Україні триває Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства». Працівники Тернопільського районного управління поліції відвідують навчальні заклади, спілкуються як з учнями, так і студентами, зустрічаються з трудовими колективами і розповідають про те, як захистити себе не лише в реальному житті, але й в інтернеті.

“Сьогодні ми побували на одному із підприємств Укрзалізниці. Ми поговорили про проблеми домашнього насильства, нагадали про те, що сьогодні за таке насильство передбачена як адміністративна, так кримінальна відповідальність. Жертвами насильства стають діти, пенсіонери та люди з обмеженими можливостями”, – розповіла начальник сектору протидії домашнього насильства Тернопільського райуправління поліції Галина Гуменюк.

Кампанія «16 днів проти насильства» стартувала 25 листопада і триватиме вона до 10 грудня. Мета заходу – привернути увагу до проблем подолання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Кривдники повинні пам’ятати, що за порушення закону їм загрожують громадські роботи, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років.