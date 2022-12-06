Тернополяни втратили гроші, продаючи товари в інтернет-мережі

Дві заяви 5 грудня надійшло в Тернопільське районне управління поліції щодо втрати грошей. Потерпілі – жителі обласного центру, які потрапили на гачок аферистів.

Схема шахрайства у двох випадках ідентична. І потерпілий, і потерпіла розмістили оголошення про продаж своїх товарів на сайті “OLX”. За деякий час їм написали потенційні покупці й повідомили, що готові купити запропоноване в оголошенні.

Далі шахраї працювали за звичною схемою – розповіли про проблеми перекидання коштів та попросили перевірити зарахування грошей. З цією метою вислали на мобільний телефон посилання, схоже на оригінальний додаток . Проте після того, як тернополяни ввели особисті дані та дані електронного гаманця, у тернополян щезло 6000 та 7795 гривень.

Жертви шахраїв написали заяви до поліції. Правоохоронці перевіряють, куди пішли кошти та застерігають: переписуйтеся з невідомими лише в чаті на офіційному сайті. Не переходьте на сторонні месенджери. Якщо співрозмовник для оплати товару відправляє своє посилання, ігноруйте його, бо воно перекине вас на фальшиву сторінку. Різницю помітити одразу складно – це може бути навіть одна зайва літера в адресі сайту, яка і допоможе шахраям отримати доступ до ваших коштів та особистих даних.