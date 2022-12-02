Кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди поліцейським понесе житель Березовицької громади

Щоб не сплачувати штраф за порушення ПДР житель Березовицької громади намагався дати поліцейським неправомірну вигоду. Тепер чоловік має проблеми ще й з Кримінальним кодексом.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора наряду групи реагування патрульної поліції про те, що в селищі Микулинці було зупинено автомобіль марки «Mercedes» водій якого порушив правила дорожнього руху.

Аби поліцейські не складали адміністративний протокол, чоловік запропонував їм вирішити питання «на місці». Надання неправомірної вигоди було задокументовано.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу. Санкція – штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.