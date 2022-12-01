Замість телефона – порожня посилка

Без грошей та без сучасного нового мобільного телефона залишився житель Львова. Чоловік на вебсайті від американської компанії замовив мобільний телефон марки Іphone 13 pro max. Гроші оплатив одразу, а це – 695 євро.

Впродовж кількох тижнів очікував на замовлення, але коли прийшов у відділення кур’єрської пошти та відкрив посилку, то телефону там не виявилося.

Про відсутність товару чоловік повідомив черговому відділення поліції №3 Гусятина. Правоохоронці з’ясовують, де дівся телефон з посилки і чи взагалі він там був.

Працівники поліції неодноразово закликали і пояснювали людям, що при покупці товару в інтернет мережі розраховуватися потрібно лише після його отримання. В жодному разі не розголошуйте приватні дані карток та не називайте невідомим коди з смс-повідомлень. Будьте пильними та й не довіряйте незнайомцям.