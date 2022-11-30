Безпека людей – передусім

Уже кілька років в Україні впроваджують проєкт «Поліційний офіцер громади». Ця ініціатива одна з кроків перетворень у Національній поліції. Наголос ставлять на постійному несенню служби на території конкретної громади, своєчасному реагуванні та запобіганню правопорушень, на співпраці з місцевими органами влади.

Старший лейтенант поліції Олег Кулик став першим поліційним офіцером громади на Тернопільщині. Закріплений він за територією обслуговування Трибухівської територіальної громади, яка обʼєднує сім населених пунктів, а це майже 9 тисяч осіб.

Поліційна станція в Трибухівцях запрацювала наприкінці листопада 2020 року. Громада потурбувалася про ремонт приміщення, облаштування його меблями, встановила систему опалення, подбала про водозабезпечення, електрику, придбала оргтехніку. Словом, створила всі належні умови для несення служби поліціянта. Олег Кулик почав працювати тут дільничним.

Зізнається, що спочатку був певний острах щодо нових змін. «Але вони стовідсотково в кращий бік», – каже впевнено вже зі свого теперішнього досвіду. Насамперед він мобільний – Нацполіція подбала про автомашину Renault Duster, поліційна станція забезпечена всім необхідним матеріально-технічним набором (від оргтехніки, рації й до бензопили, різних інструментів, тактичного та пошукового ліхтариків). В одному із застосунків для телефонних дзвінків та обміну повідомленнями поліційні офіцери створили свою спільноту, де діляться досвідом несення служби, радять, допомагають колегам розвʼязувати ті чи інші проблемні завдання.

Окрему увагу поліційний офіцер приділяє в громаді дітям. Постійно відвідує школи, проводить з учнями профілактичні розмови на різні теми, Зокрема, йдеться про безпеку дорожнього руху, домашнє насильство, ВІЛ-СНІД, наркоманію, булінг тощо.

Останнім часом тяжких злочинів на території громади поки що не допущено. Були зафіксовані кілька дрібних крадіжок, факти завдання легких тілесних ушкоджень. Реєстрував злочини, повʼязані з незаконною рубкою деревини. Взагалі ж із початку широкомасштабної війни в громаді значно зменшилися показники як правопорушень, так і злочинів.

Жителі села кажуть, що Олег Кулик на своєму місці. Він відповідальний, завжди готовий у разі необхідності прийти на допомогу». Не має нарікань на роботу правоохоронця й голова громади.

Голова громади планує невдовзі відкрити ще й другу поліційну станцію, а саме у с. Пилява, що за 12 кілометрів від адміністративного центру громади. Війна наразі перешкодила здійсненню цього плану, але очільник переконаний, що задумане з часом удасться здійснити, бо «безпека людей для громади – передусім».