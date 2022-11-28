Тернопільські поліцейські допомагають людям на звільнених територіях Харківщини

На звільнених від московських окупантів територіях Харківської області сьогодні спільно з місцевими правоохоронцями несуть службу поліцейські зведеного загону з Тернопільщини. Окрім забезпечення правопорядку у них ще одне надважливе завдання – допомогти людям вижити в складних умовах.

Зі слів заступника командира зведеного загону Романа Бовсуновського, пенсіонери, немічні люди неодноразово просили правоохоронців допомогти придбати медикаменти, адже аптеки у цих населених пунктах не працюють.

-У місцевих старост ми отримали адреси людей, котрим зараз найважче, а також дізналися, які медичні препарати їм потрібні. З переліком необхідного звернулися до тернопільських волонтерів, – вони й надіслали допомогу.

Тепер поліцейські адресно розвозять ліки потребуючим. Люди безмежно вдячні, бо для декого ці медичні препарати – життєво необхідні.