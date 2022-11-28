Шахрай обдурив чоловіка, продаючи вигаданий ігровий акаунт

Майже 8 тисяч гривень втратив житель Харкова після того, як поспілкувався із шахраями. Чоловік на сайті оголошень розмістив повідомлення про бажання придбати ігровий акаунт однієї з онлайн-ігор.

За деякий час йому написав потенційний продавець. Вони обговорили деталі та суму. Зійшлися на ціні 7546 гривень. Власник акаунту пообіцяв, що віддасть логін та пароль до гри лише після стовідсоткової оплати.

Проте після того, як харків’янин на вказаний банківський рахунок переказав необхідну суму, “продавець” перестав виходити на зв’язок. Про шахрайство потерпілий заявив у поліцію.

Поліціянти встановлюють власника карткового рахунку. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.