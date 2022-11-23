Теребовлянські поліцейські викрили жителя громади у вчиненні крадіжки з будинку

Зловмисник викрав майно з будинку знайомого. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До співробітників Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя Теребовлі про те, що з його помешкання викрали будівельні інструменти. Збитки чоловік оцінив майже у 6 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний знайомий заявника – 45-річний житель Теребовлі. Зловмисник тимчасово проживав у будинку потерпілого, допоки власник проходив лікування у Тернополі.

Скориставшись відсутністю господаря, гість виніс інструменти з чужого помешкання і продав їх. Поліцейські встановлюють особу покупця.

Дії фігуранта поліцейські кваліфікують за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.