Чортківські оперативники вилучили у жителя району п’ять банок з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну

У ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки, співробітники карного розшуку Чортківського райвідділу поліції під час перевірки виявили в помешканні 43-річного жителя міста Копичинці заборонені речовини.

У будинку зловмисника розшуківці знайшли 5 скляних банок з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на марихуану: чотири банки ємністю пів літри та одну – дволітрову. Поліцейські встановлюють звідки він взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав. Вилучене направили на експертизу.

Також було виявлено речові докази, які вказують на причетність фігуранта до скоєння майнового злочину – крадіжки з нежитлового будинку.

Зловмисник раніше був судимий за скоєння вбивства. Відомості за фактом зберігання наркотичних засобів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3-х років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.