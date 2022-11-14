Упродовж вихідних поліцейські задокументували два факти незаконного зберігання зброї на території області

У жителя Збаразької громади правоохоронці вилучили предмет, схожий на карабін, а у мешканця Гримайлівської громади – предмет, схожий на обріз мисливської гладкоствольної рушниці.

До співробітників Збаразького відділення поліції надійшла оперативна інформація про те, що 41-річний житель громади може зберігати заборонені предмети. Отримавши дозвіл на санкціонований обшук, правоохоронці виявили у помешканні чоловіка предмет візуально схожий на карабін. Фігурант раніше неодноразово був судимий за майнові злочини.

Ще один факт незаконного зберігання зброї задокументували співробітники Гусятинського відділення поліції. Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який порушував комендантську годину. У ході перевірки у нього виявили предмет, схожий на обріз мисливської гладкоствольної рушниці.

Речові доказ вилучили та направили на експертизу. Оперативники встановлюють звідки чоловіки взяли зброю та з якою метою зберігали.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.