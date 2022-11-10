Поліцейські застерігають від шахраїв, які виманюють гроші під приводом працевлаштування за кордоном

Зі слів заявниці, в одній із соцмереж вона знайшла оголошення про набір на роботу за кордоном. Зв’язалася з автором допису, який пообіцяв оформити необхідні документи для працевлаштування. За свої послуги незнайомець попросив передоплату. Тернополянка погодилася на умови та перекинула на його банківську картку понад 9 000 гривень. Проте домовленостей посередник не виконав і гроші не повернув.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини шахрайства та особу, причетну до протиправного.

Поліцейські застерігають жителів області від таких афер. Основна порада у всіх випадках: ніколи не перераховуйте та не оплачуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію. Шукайте відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати, дізнайтеся чи є там вакансії.

Попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон. Поцікавитися, яку візу посередник готовий оформити. Якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Погоджуйтеся лише на робочу.