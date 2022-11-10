Підволочиські поліцейські затримали жителя Київської області за незаконне заволодіння транспортним засобом

Зловмисник скористався тим, що водій не замкнув авто. Проте далеко заїхати не вдалося – машина зламалася.

До співробітників Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення від 43-річного жителя Скалатської громади про те, що невідома особа викрала його автомобіль. Зі слів чоловіка, він залишив машину на узбіччі дороги поблизу господарства, де робив ремонт. Перебуваючи у будинку, почув, як хтось завів його транспортний засіб. Коли кинувся на вулицю, то автівки вже не було.

Автомобіль власник виявив у несправному стані за декілька кілометрів від місця скоєння злочину. Поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння причетний 32-річний житель Київської області.

З’ясувалося, що чоловік наразі тимчасово мешкає на території Скалатської громади. За кермо чужої автівки він сів у нетверезому стані, як пояснив, аби доїхати до сусіднього села, де оселився.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст.208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.