Поліцейські застерігають від шахрайств: за віртуальні авто жителі Чортківщини заплатили реальні майже 300 тисяч гривень

Перед тим, як зважитися на покупку товару, якого ще немає, але за який продавець уже вимагає завдаток чи інші платежі, – сто разів подумайте, аби не втрапити в шахрайську пастку.

Щодня до поліцейських надходять повідомлення від потерпілих, котрі заплатили за омріяне плаття, меблі, прикраси і навіть транспортні засоби, проте товару так і не отримали. Розшуківці стверджують: розкривати такі злочини дуже непросто, а повернути потерпілим втрачене– майже нереально. Тому будьте відповідальними за власні вчинки, і, перш ніж зважитися на спокусливу ціну чи інші вигоди, – добре подумайте.

Двоє жителі Чортківського району перечислили кошти на рахунок невідомої особи, що обіцяла пригнати їм з-за кордону дешеві транспортні засоби. Один потерпілий замовив позашляховик за який дав завдаток 153 тисячі гривень, інший – мікроавтобус, перерахувавши 141 тисячу гривень.

Зі слів обох заявників, котрі звернулися до Чортківського районного управління поліції, оголошення про авто з-за кордону вони знайшли в мережі. Як з’ясувалося, обдурив обох чортківчан один і той же шахрай особу якого правоохоронці встановлюють.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Проводяться оперативні заходи.