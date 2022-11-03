Оперативники встановили причетність жителя Великоберезовицької громади до двох крадіжок

До співробітників Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від 49-річного жителя одного із сіл Великоберезовицької громади про те, що у нього викрали 3 500 гривень.

Зі слів потерпілого, гроші знаходилися в автомобілі, який був припаркований на його подвір’ї. невідомий проник до салону і витягнув з речового ящика кошти.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний односельчанин потерпілого. Чоловік неодноразово бував у помешканні заявника і бачив, де він зберігає гроші і ключі від автівки. Скориставшись моментом, викрав готівку, яку одразу витратив на власні потреби.

Під час перевірки з’ясувалося, що зловмисник причетний ще до однієї крадіжки з будинку потерпілого – виніс звідти мобільний телефон та інші речі.

За обома фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.