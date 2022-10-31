Тернопільські оперативники затримали двох уродженців Донеччини за пограбування 93-річної пенсіонерки

Двох зловмисників, які серед білого дня проникли до помешкання самотньої пенсіонерки у Тернополі та викрали усі її заощадження, швидко встановили та затримали оперативники обласного управління карного розшуку спільно з колегами з Тернопільського райуправління поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від жительки обласного центру про те, що двоє невідомих осіб відкрито викрали з квартири її 93-річної матері гроші – 2 000 американських доларів та 46 000 гривень.

Потерпіла проживає в одній із багатоповерхівок на масиві «Сонячний». Близько 13 години до неї у квартиру постукали невідомий чоловік та жінка. Незнайомець запропонував поворожити господині. Допоки чоловік відволікав пенсіонерку, його спільниця зайшла до середини помешкання та знайшла сховок із заощадженнями. З викраденими грошима нападники втекли.

Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Свідчення сусідки потерпілої та опрацьовані відео з камер спостереження допомогли розшуківцям оперативно встановити осіб зловмисників та маршрут їх пересування.

Причетними до злочину виявилися двоє родичів з Донецької області – 36-річна жінка та раніше судимий 27-річний чоловік. Їх затримали в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Більшу частину викрадених грошей вони витратили, решту у них вилучили.

Слідчі оголосили зловмисникам підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.