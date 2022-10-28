Зборівські поліцейські викрили факт незаконної порубки лісу

До злочину виявилися причетними троє жителів села Озерна. Про факт незаконної порубки лісових насаджень поліцейських повідомив працівник Мшанецького лісництва.

Виїхавши на місце події, поліцейські застали трьох осіб, котрі самовільно різали дерева. Зловмисники вже встигли завантажити краденою деревиною трактор, на якому приїхали. Загалом було зрубано близько п’яти кубічних метрів дерев породи дуб, ясен та граб.