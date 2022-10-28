Оперативники викрили тернополянина у крадіжці грошей з чужої банківської картки

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 65-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа незаконно привласнила гроші з його банківської картки, яку він, ймовірно, загубив. З рахунку зняли понад тисячу гривень.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки коштів причетний 58-річний тернополянин. Зі слів чоловіка, банківську картку він знайшов у громадському транспорті. Картка була безконтактною, тож йому вдалося двічі розрахуватися нею за пальне.

Поліцейські наголошують, що використання чужих банківських карток кваліфікується як крадіжка коштів (ст.185 Кримінального кодексу України) і тягне за собою кримінальну відповідальність.