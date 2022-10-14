Жителю Кременеця поліцейські інкримінують незаконне зберігання зброї

Під час проведення відпрацювання території обслуговування співробітники Кременецького райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що один із місцевих жителів зберігає вдома зброю без відповідних довільних документів.

У ході проведення санкціонованого обшуку в будинку 51-річного кременчанина оперативники виявили предмет зовні схожий на сигнальний пістолет з елементами перероблення на мисливську гладкоствольну рушницю.

Зі слів чоловіка, пістолет він знайшов та вирішив зробити з нього вогнепальну зброю, з якою метою – поліцейські встановлюють. Кременчанин вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше проблем із законом не мав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.