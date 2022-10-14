У Тернополі жінка віддала гроші за “віртуальний” смартфон

Дорогий смартфон за відносно дешеву ціну в інтернеті серед оголошень знайшла жителька Тернополя. Жінка зв’язалася з продавцем, обговорила деталі і погодилася купити мобільний телефон.

Його невідомий обіцяв вислати поштою. Проте була умова, гроші він вимагав наперед.

Тернополянка погодилася і перекинула на вказаний рахунок майже 14 тисяч гривень. До поліції звернулася лише після того, як зрозуміла, що потрапила в пастку шахрая.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.