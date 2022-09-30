Правила дорожнього руху порушувати не можна – про це потрібно щодня нагадувати школярам

Освітні заклади Тернополя під постійним захистом патрульної поліції. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку та безпеку дорожнього руху. Це необхідно, коли діти йдуть до школи або повертаються з навчання. Поліцейські, які чергують біля навчальних закладів, роблять усе можливе, аби жоден учасник дорожнього руху не порушував правил.

“В поспіху водії – батьки дітей порушують правила дорожнього руху. Паркують транспорт в невстановленому місці, висаджують пасажирів у заборонених місцях”, – розповів старший інспектор з особливих доручень відділу зв’язків з громадськістю УПП в Тернопільській області Ігор Івасів.

У дві зміни, з 8:00 до 19:00, працює загальноосвітня школа номер 13. Причина цього – сховище, яке за раз може вмістити лише певну кількість людей. Перша зміна – це діти 1-4 класів. Їх, як правило, вранці привозять батьки. Поспіх стає причиною порушення правил дорожнього руху, каже директор Тернопільської ЗОШ І-III ст. № 13 ім. Андрія Юркевича Руслан Вавричук.

“Дирекція і педагогічні працівники проводять роз’яснювальну роботу про дотримання ПДР, бо рух на вулиці Князя Острозького інтенсивний. Ми маємо регульований перехід і є нерегульований. Інколи бачу, що діти та дорослі, коли нема автівок, кнопку не натискають і переходять дорогу з порушенням правил”.

Адміністрація школи робить усе можливе, аби зробити кожного учня видимим на дорозі у нічний період доби – вони роздають дітям сітловідбивальні елементи, які можна чіпляти як на одяг, так і на шкільні рюкзаки. Захищеними мають бути на дорозі й діти, які їздять до школи на велосипедах.