Поліцейські Борщова інкримінують жителю Миколаївщини нанесення тяжких тілесних ушкоджень

“Гуляє із сокирою селом та погрожує місцевим мешканцям”, – про це на лінію “102″ 26 вересня близько 16:00 заявила жителька Чортківського району.

На місце правопорушення виїжджали працівники поліції. Спілкуючись із людьми стало відомо, що громадський порядок у селі порушував 46-річний уродженець Миколаївської області. Чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, ходив селом та звинувачував у війні усіх жителів заходу України”. Його намагалися вгамувати місцеві.

Група реагування патрульної поліції забрала порушника до відділення поліції. Проте за кілька годин стало відомо, що між сварками з місцевими мешканцями, він травмував брата своєї співмешканки. Потерпілого родичі завезли до лікарні. За попередньою інформацією, під час сварки порушник кілька разів вдарив жителя Чортківського району, 1963 року народження, сокирою по голові. Про травмованого поліцію повідомили медики Борщівської лікарні.

Чоловіка прооперували, а дебошира затримали згідно зі статтею 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.