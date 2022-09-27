Житель Зборівської громади постане перед судом за спробу підкупу поліцейського

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо 47-річного жителя Зборівської громади, котрий намагався уникнути відповідальності за керування транспортним засобам у нетверезому стані.

У ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант пропонував 500 євро співробітнику управління патрульної поліції за непритягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

Щодо водія-порушника слідчі розпочали кримінальне провадження. Йому оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.