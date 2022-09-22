Слідчі Тернопільщини скерували до суду провадження щодо двох наркокур’єрів

За незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, відповідатимуть у суді двоє жителів Тернопільської області.

Чоловіки погодилися розповсюджувати заборонені наркотичні речовини методом закладок. Вони отримували “мастерклади”, розвозили та ховали їх у таємних місцях і після цього скидали організаторам заробітків геолокацію.

Більше року працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини, а також слідчі головного управління області під процесульним керівництвом прокуратури краю документували діяльність організованої злочинної групи. Незаконний бізнес приносив щодня понад 40 тисяч гривень.

Серед асортименту продавців були фактично всі види наркотиків: кокаїн, ЛСД, МДМА, гашиш, канабіс, PVP, амфетамін, мефедрон та псилоцибінові гриби.

Незаконний бізнес організував разом зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Чоловік створив кілька інтренет-магазинів та телеграм-каналів. “Підприємець” залучив до роботи більше 15 чоловіків та жінок. Функції між усіма були чітко розподілені.

Клієнтами підприємців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей.

Реалізовували товар як в роздріб, так і гуртом. Для постійних клієнтів та осіб, які брали великими партіями надавали тридцятивідсоткову знижку.

У день працівники інтернет-магазинів встигали зробити 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 40 тисяч гривень.

Станом на 22 вересня слідчі скерували до суду провадження щодо п’яти учасників цієї злочинної групи. Доля решти підозрюваних також невдовзі опиниться в руках Феміди.