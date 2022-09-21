Пильні сусіди завадили невідомому викрасти автомобіль

Саме сусідам повинен завдячувати житель обласного центру цілісністю власного майна. Тернополянка, 1950 року народження, помітила чужих біля автомобіля і повідомила про це господарям. Останні викликали поліцію.

При виїзді слідчо-оперативної групи правоохоронці піймали “на гарячому” на вулиці Галицькій в салоні автомобіля марки SEAT Ibiza 32-річного чоловіка.

Підозрюваний переїхав до Тернополя з Донецької області. Він проник в чуже авто, але встиг лише повисмикувати дроти. Викрасти транспорт завадила сусідка.

Чоловік у скоєному зізнався. Факт про проступок дізнавачі внесли в ЄРДР згідно із ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканості житла) ККУ. Триває слідство.