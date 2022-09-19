Жінка “на лікування доньки” віддала шахраям усі заощадження та коштовності

1150 євро, 200 доларів, 6000 гривень та золоті вироби – усе це віддала жителька Саранчуківської територіальної громади невідомим. Єдине, що запам’ятала пенсіонерка, що до неї приїжджала жінка у медичній масці.

18 вересня близько 20:00 до потерпілої на стаціонарний телефон подзвонили невідомі і повідомили зажхливу новину. Додзвонювачі сказали, що її донька, яка мешкає в Італії, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Стан важкий, а тому на лікування потрібно 50 тисяч Євро.

Пенсіонерка таких грошей не мала і сказала про це невідомим. Останні її запевнили, що будь-яка копійка допоможе врятувати життя, а тому варто віддати усе, що є.

Пенсіонерка погодилася, а за деякий час біля її будинку зупинилося авто і до неї вийшла невідома. Усі кошти та коштоності, які були дома, жителька Бережанщини віддала. Лише згодом вона зв’язалася із родичкою і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Працівники поліції встановлюють підозрюваних та опрацьовують камери відеоспостережень.

Поліцейські звертаються до мешканців Тернополя та області бути уважними та не довіряти першим ліпшим людям чи додзвонювачам. Інформацію, яка стосується рідних чи роботи електронних гаманців та банківських карток перевіряти. В жодному разі не розголошувати особисті дані та не довіряти незнайомцям. Навіть, якщо вони представляються поліцейськими чи працівниками банку!