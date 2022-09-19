За вихідні поліцейські задокументували два факти використання підроблених документів

Правоохоронці виявили випадки використання водійських посвідчень з ознаками підробки – у Тернополі та Чортківському районі.

Під час несення служби в обласному центрі співробітники Управління патрульної поліції зупинили водія автомобіля марки «Toyota RAV4», який порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів водійське посвідчення чоловіка викликало у інспекторів сумніви щодо справжності. Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, посвідчення, яким користувався водій, належало іншій людині. Сам кермувальник автівки, 35-річний житель Івано-Франківської області, перебував у розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобам. Також у чоловіка поліцейські виявили взірці інших документів, які містили ознаки підробки. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження, а автомобіль помістили на арештмайданчик.

Правопорушника поліцейські передали колегам з Івано-Франківської області для притягнення до відповідальності.

Ще одного водія з підробленим посвідченням поліцейські виявили у Чортківському районі. 57-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, порушив правила дорожнього руху. Перевіривши документи, поліцейські з’ясували – водійське посвідчення чоловіка має ознаки підробки.

Кермувальник зізнався, що придбав посвідчення через оголошення в Інтернеті, бо своє загубив. Поліцейські встановлюють продавця нелегальних документів.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до двох років.