Остерігайтеся шахраїв: не розголошуйте нікому дані, пов’язані з банківською карткою

До співробітників Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від 49-річної жительки Великобірківської громади про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами з банківської картки. Загальна сума – 41 500 гривень.

За словами потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився співробітником служби безпеки банку. Повідомив, що з картки жінки намагаються незаконно зняти гроші невідомі і для того, щоб вберегти кошти, необхідно провести деякі операції. Заявниця повірила співрозмовнику та виконала усі його вказівки, зокрема, продиктувала йому SMS-код, який надійшов їй на мобільний. Як результат, з її кредитної картки викрали кошти.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре застерігають жителів краю не довіряти телефонним незнайомцям, які представляються працівниками банку. Не розголошуйте жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять на мобільний телефон.

Ніколи не встановлюйте жодних програм чи застосунків з функціоналом віддаленого доступу на прохання банківських співробітників. За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку.

Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте телефонуйте на лінію 102.