На Кременеччині слідчі оголосили підозру чоловікові, який побив до смерті жителя Лановеччини

Про бездиханне тіло невідомого чоловіка в одному із дворів Почаєва на лінію “102″ повідомив місцевий житель. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала за вказаною адресою, виявила на тілі потерпілого численні тілесні ушкодження. Судово-медичний експерт підтвердив, що смерть 54-річного чоловіка, жителя Лановецької територіальної громади, настала в результаті ударів в різні частини тіла.

У ході слідства працівники поліції встановили, що до смерті потерпілого причетний сам додзвонювач. Він фактично одразу зізнався у протиправному.

За словами підозрюваного, 8 вересня він зайшов в гості до знайомого, який розпивав спиртні напої із потерпілим. Між двома чоловіками виник словесний конфлікт. Суперечка розпочалася у помешканні. Розмова переросла в штурханину. Далі підозрюваний кілька разів вдарив співрозмовника по голові.

Після цього чоловіки вийшли на подвір’я, де продовжилася бійка. Потерпілий впав, а його кривдник ще кілька разів вдарив його, а після цього пішов додому.

Господар житла залишився біля бездиханного тіла товариша. Коли останній перестав подавати ознаки життя, він розшукав винуватця сварки. Зловмисник прийшов перевірити свою жертву, а як переконався, що той мертвий, викликав поліцію, заявивши, що проходив повз будинок і побачив тіло невідомого.

Чоловіка слідчі затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому уже оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Обрали 34-річному жителю Почаєва і запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство.