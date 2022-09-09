Оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжки велосипеда в Тернополі

У вчиненні крадіжки двоколісного транспортного засобу співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 22-річного жителя обласного центру. Зловмисник серед білого дня виніс чужий ровер з під’їзду однієї із багатоповерхівок на масиві «Сонячний».

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від 39-річної тернополянки. Жінка розповіла, що залишила велосипед на першому поверсі у під’їзді, а ввечері його вже не було. Вартість краденого потерпіла оцінила у 4 000 гривень.

Оперативно розшукати зловмисника працівникам відділу кримінальної поліції вдалося за допомогою камери відеонагляду, розміщеній у під’їзді. Причетним до крадіжки виявився раніше судимий 22-річний житель Тернополя. Чужий велосипед він встиг продати на ринку, поліцейські встановлюють особу покупця.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Від початку року у Тернополі зареєстровано 37 випадків крадіжок велосипедів, більше 80 відсотків злочинів розкрито. Аби вберегти свій транспортний засіб від злодіїв, поліцейські радять тернополянам не залишати його без належного нагляду. Найнадійніше зберігати велосипед у квартирі, будинку чи в гаражі.