П’ятеро спортсменів-динамівців отримали посвідчення майстрів спорту України міжнародного класу

Посвідчення Майстер спорту України міжнародного класу з універсального бою отримали п’ятеро спортсменів Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо», які стали переможцями та призерами Чемпіонату світу з універсального бою. Змагання проходили 8-12 грудня 2021 року у м. Анталія( Туреччина).

Спортсмени посіли на Чемпіонаті призові місця. У розділі «Light» перші місця у ваговій категорії до 52 кг зайняли Богдана Качура, а у ваговій категорії до 80 кг – Дмитро Патиковський. Срібло у ваговій до 52 кг здобула Любов Дереш.

У розділі «Classik» першість у ваговій категорії до 52 кг виборола Любов Дереш. Другі місця у своїх вагових категоріях посіли: Богдана Качура, Дмитро Пелих, Анатолій Костюк.

Високі спортивні відзнаки динамівцям вручили голова Тернопільської ОДА Володимир Труш та начальник ГУНП в Тернопільській області-голова Тернопільської ОО ФСТ «Динамо» України Олександр Богомол.

Вітаємо чемпіонів та бажаємо нових спортивних перемог!