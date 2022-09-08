Поліцейські застерігають: шахраї виманюють кошти під приводом продажу дров

В області активізувались шахраї, які розміщують в інтернеті оголошення про продаж паливних дров та після отримання передоплати за товар зникають.

Минулої доби у схожу шахрайську пастку потрапила жителька Підволочиської громади. Жінка в одній із соцмереж знайшла оголошення про продаж дров. Зв’язалася з продавцем, який погодився доставити товар лише після оплати. Потерпіла перекинула на банківську картку незнайомця 7 000 гривень. Після отримання коштів зловмисник вимкнув свій телефон.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають жителів області від шахрайської схеми. Не перераховуйте гроші як завдаток чи передоплату за товар навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету.

Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.