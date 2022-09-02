Поліцейські застерігають: аферисти здають в оренду неіснуюче житло

Шахрайство з орендою помешкання задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції. Майже 4 тисячі гривень втратила жителька обласного центру.

Тернополянка через оголошення в мережі Інтернет хотіла орендувати на декілька днів помешкання в іншій області. Зателефонувала за вказаним номером, аби домовитися про оплату. Орендодавець заявив, що працює лише за передоплатою. Потерпіла погодилася та перевела кошти на невідомий рахунок.

Після зарахування грошей оголошення про оренду зникло. Довелося звертатися в поліцію. Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери.

Кіберполіцейські радять як не стати жертвою шахраїв:

- бронювати апартаменти лише на офіційних, перевірених сайтах;

- первіряти рейтиг, читати відгуки, просити надавати додаткові фото житла. Якщо відмовляють – це перший сигнал про можливий обман;

- у разі здійснення розрахунків в інтернеті користуватися перевіреними сайтами, які мають захищений протокол https:// ;

- за можливості обирати не передоплату, а післяплату;

- перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції у розділі “Stop fraud”, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/.