Безпечне літо з поліцейськими

У період літнього відпочинку правоохоронці продовжуть проводити профілактичну роботу з неповнолітніми та опікуються їх дозвіллям.

Ювенальні поліцейські спільно працівниками кінологічного Центру завітали розважити вихованців дитячого табору, організованому при Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Дітям правоохоронці нагадали елементарні правила безпечної поведінки, перевірили їхні знання правил дорожнього руху, обговорили алгоритм дій в ситуаціях, які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я.

Зі слів заступника директорки закладу Галини Якуб, працівники намагаються урізноманітнити дозвілля вихованців, а зустрічі з поліцейськими не тільки цікаві а й повчальні.

«У нашому таборі перебувають хлопчики та дівчатка віком від 8 до 12 років. є і з родин внутрішньо переміщених осіб. Ми залучаємо фахівців різних спеціальностей, аби їм було цікаво з ними поспілкуватися».

Усі школярики радо спілкувалися з поліцейськими, втім найбільше вражень діти отримали від чотирилапих помічників. Вони з захопленням спостерігали, як собаки виконують команди, розпитували кінологів про особливості їх дресирування.

Зустріч минула у теплій та дружній атмосфері, а отримати позитивні емоції, не завадив навіть дощ.