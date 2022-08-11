Тернопільські поліцейські вдосконалювали свої професійні навички та вміння в польових умовах

Злагодження з підвищення рівня професійної підготовки пройшли співробітники одного із поліцейських спецпідрозділів. Правоохоронці відпрацьовували основні прийоми тактичних дій зі зброєю, правила надання домедичної допомоги та поводження з вибухонебезпечними предметами.

Під час тренувань бійці спецпідрозділу мали змогу поглибити свої знання задля успішного виконання службових завдань в бойових умовах, а також навчалися діяти злагоджено.

«Основна мета навчань – підготовка індивідуального якісного рівня працівника спецпідрозділу, його фахове підвищення. У реаліях нашого сьогодення та в умовах війни дуже важливо бути готовим до виконання різних викликів та задач», – розповідає заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецкий.

Правоохоронці удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості та правила ведення вогню. Поліцейські навчалися зупиняти кровотечі, накладати турнікет, здійснювати комплекс медичних заходів, спрямованих на надання долікарської допомоги у невідкладних станах.

Під час навчань фахівці вибухотехнічної служби акцентували увагу правоохоронців на основних правилах безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. У воєнний час ці знання є надзвичайно необхідними, адже можуть зберегти життя.

Злагодження проходило в умовах, максимально наближених до бойових. За словами бійців, такі навчання допомагають відпрацювати алгоритми дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички.