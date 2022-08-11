32-річного жителя Вінниччини чортківські поліцейські затримали за вчинення крадіжки

Зловмисник, видаючи себе за покупця металобрухту, таємно проник до приватного помешкання жительки села Черкавщина та викрав майже дев’ять тисяч гривень і два наручні годинники.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло звернення від 75-річної жительки району про те, що на власному подвір’ї вона застала невідомого чоловіка, котрий, з його слів, скуповував металобрухт. Згодом, зайшовши до будинку, який був відчинений, жінка виявила, що зникли гроші та два наручні годинники.

Поліцейські оперативно взялися розшукувати зловмисника. З’ясували на якому автомобілі він пересувався та надіслали орієнтування по області та в сусідні регіони.

Зупинили автокрадія вже у Коломиї Івано-Франківської області. Під час огляду в автомобілі було знайдено крадені гроші та годинники.

Зловмисником виявився 32-річний житель Вінницької області. Його затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.